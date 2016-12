21:55 - La Seconda Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la prescrizione del reato per Silvio e Paolo Berlusconi, imputati per la vicenda dell'intercettazione Fassino-Consorte legata al caso Unipol, in cui l'allora segretario dei Ds esultava per l'acquisizione della banca. I giudici hanno confermato il risarcimento di 80mila euro per Piero Fassino, parte civile nel processo.