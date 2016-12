00:58 - Importavano cocaina e hashish da Santo Domingo per spacciare nelle zone del Lago di Garda. Sedici persone sono state arrestate nel Bresciano: una è ai domiciliari, le altre quindici sono finite in carcere. Tra febbraio e aprile del 2010 avrebbero messo sul mercato almeno cinque chili di stupefacenti. A finire in manette sia italiani che stranieri già noti alle forze dell'ordine.