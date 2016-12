Test del Dna errato, bimbo "perde" il papà: condannato l'ospedale di Como

11:34 - Il primo test del Dna non lasciò dubbi: quel neonato era suo figlio. Dopo tre anni, però, un nuovo esame diede esito opposto e l'uomo abbandonò compagna e bambino. A 11 anni di distanza, la Corte d'Appello di Milano inasprisce la sentenza del tribunale di Como e condanna l'ospedale Sant'Anna e l'allora responsabile del laboratorio, Riccardo Lingeri: devono risarcire con 50mila euro quel bimbo rimasto senza padre.

La sentenza, come riporta il quotidiano La Provincia di Como, non soddisfa del tutto la mamma del bimbo: i legali della donna probabilmente ricorreranno in Cassazione per ottenere un risarcimento autonomo rispetto a quello biologico.



Fu lo stesso Lingeri, in primo grado, a rendere noto che la struttura comasca non disponeva, nel 2000, anno del test errato, di "kit commerciali idonei". Per i giudici milanesi, inoltre, il Sant'Anna non rispettò i protocolli e le raccomandazioni previsti.