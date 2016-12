Terrorismo, sale l'allerta a Cremona

01:10 - Cremona e una decina di centri della provincia sono sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine dopo che il territorio è stato al centro di una delle principali inchieste gestite in Italia sul terrorismo islamico. Dal Viminale è arrivato in queste ore l'allerta alla questura e al tribunale di Cremona, che hanno rafforzato i presidi dei siti sensibili presenti in città e provincia: si tratta dei potenziali obiettivi di eventuali attacchi.

L'inchiesta risale al biennio 2003-2004 ed è sfociata nel maxi processo in Assise svolto nel 2006. Tra gli obbiettivi dei potenziali attentatori c'era il Duomo di Cremona. Tra i siti su cui sono stati rafforzati i controlli ci sono poli industriali, vie di comunicazione, stazioni, centrali elettriche, depositi di combustibili e gas, luoghi di aggregazione di particolare rilevanza. La Digos, inoltre, continua a monitorare movimenti e contatti delle persone. Bilal Bosnic, imam itinerante originario della Bosnia, è stato predicatore al centro islamico di Cremona e ora è considerato uno degli esponenti di spicco dell'Isis.