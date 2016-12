23:51 - Due ragazze di 23 e 26 anni di origine nordafricana, una delle quali cittadina italiana, sono rimaste ferite a Milano in quello che sembra un tentativo di rapina. Una ha riportato una ferita al fianco, probabilmente causata da un'arma da taglio, l'altra ha ricevuto un pugno in faccia. Entrambe sono state portate all'ospedale San Raffaele, ma le loro condizioni non sono gravi.