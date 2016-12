Tentano di rapire una bambina, fermate due donne nel Bresciano

13:50 - Due donne di origine marocchina avrebbero tentato di rapire una bambina di un anno, provando ad allontanarsi con lei accompagnandola per mano. E' successo alle undici di sabato sera durante la festa del mais di Roccafranca, in provincia di Brescia. La bimba stava giocando con altri bambini ai gonfiabili dell'area dedicata ai più piccoli, quando è stata avvicinata dalle donne, residenti in una cascina del bresciano.

L'allarme della madre - E' stata la madre della bambina a insospettirsi per il comportamento delle due donne e ad attirare l'attenzione di un agente della Polizia locale, gridando e chiedendo aiuto.



Le due marocchine sono state circondate in pochi minuti e arrestate dai carabinieri con l'accusa di di tentato rapimento di minore. Sono state portate in caserma dove saranno presto interrogate.