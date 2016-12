Tenta di impiccarsi, salvato dai Cc

14:21 - Si stava impiccando dopo aver ricevuto una cartella esattoriale da 10mila euro. Ma l'artigiano edile è stato salvato dai carabinieri. L'uomo, 35 anni, di Luino (Varese), era andato in un bosco per farla finita, ma prima aveva chiamato il 112. I militari hanno individuato la sua auto e lo hanno trovato già con il cappio al collo, privo di sensi. Uno di loro lo ha rianimato e gli uomini del 118 lo hanno portato in ospedale, da dove è già stato dimesso.