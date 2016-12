Tassista in coma, preso aggressore

16:07 - E' stato accompagnato in questura il presunto aggressore di Alfredo Famoso, il tassista di 68 anni che domenica sera è stato aggredito in via Morgagni, a Milano, nel corso di una lite scoppiata per motivi di viabilità. Gli agenti lo hanno prelevato nel sua appartamento in via Plinio 16. Per il tassista invece non ci sarebbe più nulla da fare. Lo ha scritto il fratello su Facebook, aggiungendo: "Era appassionato del suo lavoro, un vero professionista".