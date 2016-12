Strage di Motta Visconti, Carlo Lissi non risponde alle domande del gip

13:51 - Carlo Lissi, l'uomo accusato di avere ucciso la moglie e i due figli nella villa di famiglia a Motta Visconti (Milano), non ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari, nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Il presunto assassino si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Annamaria Oddone.

"Le indagini sono sostanzialmente finite - spiegano i carabinieri - ma gli accertamenti no, perché le circostanze della confessione vanno verificate e confermate con nuovi rilievi mentre i primi esami vanno approfonditi in laboratorio. Proprio per questo è stato fatto intervenire il Ris di Parma".