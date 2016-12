Stamina, stop infusioni a Brescia

14:43 - Sospese per tutto il mese di marzo le infusioni con il metodo di Stamina ai pazienti degli Spedali Civili di Brescia. Lo ha detto il commissario straordinario dell'ospedale, Ezio Belleri, alla commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo. "Stamina - spiega - ci ha comunicato che la loro biologa non sarà presente nel nostro laboratorio per tutto il mese per ragioni personali. E poiché non dispone di altri operatori il trattamento sarà sospeso".