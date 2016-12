Stamina, Spedali civili di Brescia interrompono il trattamento

10:52 - "I nostri medici hanno deciso di sospendere fino a data da definirsi il trattamento Stamina". L'annuncio è stato dato dal commissario straordinario degli Spedali civili di Brescia, Ezio Belleri, in audizione in commissione Sanità. Le cure saranno sospese, ha precisato Belleri, finché non si pronuncerà in materia il nuovo Comitato scientifico.

"In questo momento - ha sottolineato Belleri, intervenendo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul caso Stamina promossa dalla commissione di Palazzo Madama - la somministrazione del trattamento è sospesa perché l'unica biologa di Stamina è assente per motivi personali".



Ma "ieri sera - ha precisato - i medici che somministrano il trattamento mi hanno consegnato una lettera", nella quale affermano che "avendo appreso che il ministero della Salute ha firmato il decreto di nomina del nuovo Comitato scientifico, 'riteniamo doveroso sospendere la somministrazione delle cure in attesa che il commissione si pronunci'".