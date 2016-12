15:07 - Il primo comitato scientifico chiamato dal ministero della Salute a valutare il metodo Stamina rompe il silenzio e, in una lettera aperta, esorta ad accelerare i lavori in vista di un'ipotetica sperimentazione. Il comitato, che fu a suo tempo sospeso dal Tar, mette infatti in guardia dal pericolo dei tempi troppo lunghi.