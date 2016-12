Sparatoria alle poste in Brianza Feriti carabinieri e malvivente

16:27 - Un carabiniere e un rapinatore sono rimasti feriti durante un conflitto a fuoco a Cogliate (Monza e Brianza) a seguito di una rapina a un ufficio postale. Dopo aver preso il bottino, i due avrebbero preso una persona in ostaggio. Ne è nata una sparatoria. Il militare, ferito all'inguine, non è in pericolo di vita, mentre sono gravi le condizioni del malvivente. Il complice di quest'ultimo è riuscito a scappare.

