05:29 - Un cameriere romeno è stato arrestato con l'accusa di avere violentato una giovane a Madesimo (Sondrio), dove entrambi si trovano per lavoro. Lo straniero, 25 anni, è stato condotto dai carabinieri in carcere. I militari sono intervenuti dopo la denuncia, in caserma, della presunta vittima: "Mi ha avvicinata all'esterno di un pub e con la forza mi ha trascinata in un vicino locale per violentarmi", ha affermato la ragazza.