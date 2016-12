Sondrio, ragazza 23enne muore cadendo in un dirupo

19:32 - Tragedia in una zona boschiva di Grosotto, in provincia di Sondrio. Una ragazza di 23 anni, Veronica Balsamo, è precipitata in un dirupo perdendo la vita. La giovane, uscita dall'auto del fidanzato col quale si era appartata, probabilmente a causa del buio non si è accorta dello stretto margine esistente fra la vettura e il dirupo. Il ragazzo, in preda allo shock per quanto successo, si è allontanato a tutta velocità.

L'incidente e la borsetta - Durante l'allontanamento, il ragazzo 18enne ha perso il controllo del fuoristrada che si è ribaltato. Il giovane, ferito in modo non grave, è riuscito a chiamare il 118. Quando i soccorritori e i carabinieri del nucleo operativo di Tirano sono arrivati sul posto gli hanno chiesto a chi appartenessero la borsetta e un indumento femminile che erano in auto. Il ragazzo non è riuscito a dare spiegazioni ed è stato portato in ospedale.



Ritrovata dopo ore - Sono iniziate le ricerche e, alcune ore dopo, in fondo al dirupo è stato trovato il corpo senza vita di Veronica. I carabinieri ritengono di non avere elementi che facciano propendere per ipotesi diverse dalla disgrazia.