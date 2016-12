12:37 - Ha passato nove mesi in carcere e altri otto ai domiciliari, accusato di aver violentato le figliolette di 4 e 5 anni, ha perso il lavoro da frontaliere in Svizzera e la moglie ha chiesto la separazione. Ma dopo un calvario di 17 mesi, giovedì per un 40enne di Tirano, in provincia di Sondrio, è arrivata l'assoluzione: il fatto non costituisce reato.

L'accusa, sostenuta dal pm Luisa Russo (che aveva chiesto 8 anni di carcere), si basava sui presunti abusi filmati da una telecamera nascosta nel bagno dell'abitazione, e il legale della moglie chiedeva per la parte civile un risarcimento di 300mila euro per la donna e le bambine.



I periti degli avvocati del 40enne, riferisce il Quotidiano Nazionale, hanno però dimostrato che nel bagno di casa non è stato commesso alcun abuso: le bimbe facevano semplicemente il bagno con papà, il quale era sicuramente molto affettuoso. E le effusioni nei confronti delle piccole sono state scambiate per violenze sessuali.