06:32 - Un uomo di 44 anni è morto sabato sera sulle Alpi Orobie, in Valtellina, dopo essere precipitato in un dirupo. L'incidente è avvenuto in località Dosso Chierico, nel territorio comunale di Albaredo (Sondrio) dove la vittima si era recata nel pomeriggio a tagliare legna. Non essendo rincasato per cena i familiari hanno lanciato l'allarme al 118. Dopo le 21.30 il ritrovamento del boscaiolo morto in fondo ad un dirupo.