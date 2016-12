22:24 - In Valtellina la stada statale 36 dello Spluga per un tratto di alcuni chilometri è stata chiusa al traffico per caduta di slavine. Lo ha comunicato l'Anas. Il tratto interessato è quello che va dalla località Andossi, nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio fino al confine di Stato con la Svizzera in località Montespluga.