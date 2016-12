Sesto San Giovanni, il marito della vittima parla della tragedia

12:58 - Una morte assurda, la peggior fatalità che poteva capitare. Il marito della donna, che a Sesto San Giovanni è stata uccisa mentre prendeva la bici nel cortile di casa da un furgoncino in retromarcia guidato da un egiziano senza patente, non riesce a darsi pace. Se non fosse stata li? Se fosse stata qualche centimetro più spostata? Insomma tante domande con purtroppo nessuna risposta. La donna, dopo aver cercato a lungo di portare a termine una gravidanza, ha lasciato tre gemelli e un marito disperato che ora si deve far forza e raccontare ai bimbi del perché la loro mamma non c'è più. Alle telecamere di Mattino 5 racconta la loro storia e rivive quel tragico momento.