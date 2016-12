01:01 - Un 47enne brianzolo è disperso nelle acque del Lago di Como: era alla guida di un gommone quando, per cause in corso d'accertamento, è rimasto coinvolto nello scontro con un'altra imbarcazione nello specchio d'acqua antistante il Moregallo, nel comune di Mandello del Lario. Da quel momento dell'uomo si è persa ogni traccia; degli occupanti dell'altro natante solo uno ha riportato lievi ferite.