Sciopero blitz a Linate: disagi

21:12 - Disagi e ritardi per i passeggeri all'aeroporto milanese di Linate per uno sciopero non programmato dei dipendenti di Sea Handling addetti al carico e scarico dei bagagli. I lavoratori permettono la discesa dei passeggeri ma non provvedono allo scarico dei bagagli e questo sta comportando anche dei ritardi per le partenze. I lavoratori protestano contro la decisione della Commissione Ue che imporrebbe a Sea di cedere il controllo di Sea Handling.