Schianto su palo: morto centauro

00:26 - Stava rientrando al lavoro quando si è schiantato in moto contro un palo della luce morendo sul colpo. La vittima è un 55enne di Ceresara (Mantova). L'incidente si è verificato vicino a Castel Goffredo dove l'uomo era diretto. Ignote le cause dell'incidente che non ha visto coinvolti altri mezzi. Il 55enne era in sella ad una Honda quando, in prossimità di una semicurva, e' andato dritto, finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica.