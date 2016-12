19:52 - E' morta la bimba di sei anni ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo l'incidente frontale di mercoledì sera a Verolanuova, nel Bresciano, nel quale hanno perso la vita il fratello Matteo Facchinelli, di undici anni, e un romeno di 19 che avrebbe causato lo schianto. Ferito anche il papà Roberto: l'uomo non sarebbe però in pericolo di vita.