00:34 - Un uomo di 71 anni è morto schiantandosi in auto contro un muro a Brugherio (Monza). La vittima, residente a Monza, stava percorrendo una strada a bordo della sua Opel Agila quando, probabilmente per un malore, ha sbandato in curva finendo contro un muro di cinta. Inutili i soccorsi, l'anziano è morto sul colpo.