Schianto a Mantova, salvo il 19enne

23:14 - E' stato dichiarato fuori pericolo il 19enne rimasto ferito nell'incidente stradale accaduto nei pressi di Sabbioneta sabato sera, costato la vita a due ragazzi di 18 e 20 anni di Belforte. Edoardo Gardani era l'unico dei sei amici rimasti feriti nell'incidente ancora ricoverato all'ospedale Oglio Po per una sindrome da annegamento. Vi resterà ancora per alcuni giorni, ma le sue condizioni ormai non destano più preoccupazioni.