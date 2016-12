Scandalo Expo, l'imprenditore Maltauro va ai domiciliari

18:30 - Il gip di Milano, Fabio Antezza, ha concesso gli arresti domiciliari a Enrico Maltauro, l'imprenditore finito in carcere lo scorso 8 maggio nell'inchiesta con al centro anche appalti dell'Expo. Secondo la difesa dell'imprenditore, la scarcerazione è stata disposta anche a seguito di "ulteriori riscontri investigativi" forniti da Maltauro.

"Siamo molto soddisfatti - hanno spiegato i difensori, gli avvocati Giovanni Maria Dedola e Paolo Grasso - finalmente è stato valorizzato l'atteggiamento di collaborazione del nostro assistito con l'autorità giudiziaria".



Una precedente istanza di scarcerazione, presentata dai difensori, era stata respinta dal gip tre giorni fa (è passato ai domiciliari, invece, l'ex manager Expo Angelo Paris) in quanto - questa la motivazione formale - non erano stati indicati eventuali familiari in grado di provvedere alle sue necessita' domestiche. Con gli ulteriori riscontri forniti da Maltauro su alcuni punti dell'inchiesta, invece, il gip ha deciso di concedere i domiciliari.



L'imprenditore, tra l'altro, nei suoi verbali ha ricostruito passo passo il presunto sistema di appalti in cambio di tangenti messo in piedi dalla cosiddetta cupola, che sarebbe stata composta dall'ex Dc Gianstefano Frigerio, dall'ex funzionario Pci Primo Greganti, dall'ex senatore Pdl Luigi Grillo e dall'ex esponente Udc e poi in Ncd, Sergio Cattozzo. L'imprenditore, in sostanza, avrebbe raccontato di essere stato costretto a pagare mazzette per poter lavorare in questo contesto. All'impresa di Maltauro sarebbe stato assegnato, con una gara turbata, l'appalto di Expo per le cosiddette 'architetture di servizi'