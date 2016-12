Scala, chieste dimissioni Pereira

19:39 - Il Cda del Teatro alla Scala ha proposto al sovrintendente designato, Alexander Pereira, di presentare le sue "immediate dimissioni dal dicembre 2015". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, in merito alla vicenda delle 4 opere acquistate da Pereira dal Festival di Salisburgo. La decisione, ha sottolineato il primo cittadino, "non è stata una mediazione ma l'unica soluzione possibile per evitare il disastro".