Saronno, uomo accoltellato in bar

00:54 - Un marocchino di 44 anni è stato accoltellato in un bar a Saronno (Varese) di fronte alla stazione. E' stato colpito alla gola durante una lite tra stranieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118: la vittima ha perso molto sangue, è in gravi condizioni. Dopo l'accoltellamento si sono radunati in piazza un centinaio di persone, tra residenti e passanti, che hanno improvvisato una manifestazione per chiedere sicurezza.