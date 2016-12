12:28 - Venerdì sarà per l'Expo "un giorno decisivo": parola del commissario Giuseppe Sala, che spiega come "il decreto che stiamo aspettando cambierà in meglio il nostro lavoro, con tutti gli strumenti per i controlli, ma deve davvero arrivare venerdì". Su eventuali ritardi, invece, "Maroni ha anche detto che sta cercando di fare opera di stimolo al Governo, ma siamo nei tempi. Ci sarà da correre ma siamo nei tempi".