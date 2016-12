Sacra Famiglia,"niente barzellette"

13:15 - "Non vi sarà spazio a estemporaneità libere e non programmate. Neppure alle barzellette". Lo afferma il direttore generale di Sacra Famiglia, Paolo Pigni, a proposito del percorso che svolgerà Silvio Berlusconi a partire da venerdì 9 maggio. "Se volete provare a raccontare barzellette ai malati di Alzheimer...poi mi dite. Per ogni paziente c'è un percorso preciso all'interno delle attività che sono di alto livello", sottolinea Pigni.