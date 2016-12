Sacra Famiglia: "Berlusconi oggi non sarà qui, forse da venerdì"

11:23 - Silvio Berlusconi non si presenterà oggi, come previsto, alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone. In questi giorni la direzione generale della struttura sta definendo con l'Ufficio esecuzione penale esterna, "il progetto e il contenuto del lavoro" che il leader di Forza Italia andrà a svolgere, e "i tempi e i modi di svolgimento". E' possibile che Berlusconi possa essere a Cesano da venerdì.

"Di fatto - continua la direzione della Sacra Famiglia - deve essere ancora definito il contenuto del progetto entro questi giorni e poi da venerdì l'ex Cavaliere potrebbe essere a Cesano Boscone".



Nella sede della Sacra Famiglia, intanto, continua il lavoro di organizzazione per "contenere", è stato spiegato, "l'attenzione mediatica" sul centro dove da metà aprile circolano telecamere e cronisti. La dirigenza ha fatto sapere che si sta definendo "una procedura di accredito per i giornalisti per attivare un percorso e trovare degli spazi dedicati in modo da tutelare gli ospiti".