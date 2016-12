S. Rita, altre due maxicondanne

20:14 - Nel processo sullo scandalo Santa Rita sono stati condannati anche Fabio Presicci e Marco Panzera, i due ex aiuti del primario, Pier Paolo Brega Massone. Per loro la Corte d'assise di Milano ha stabilito rispettivamente 30 e 26 anni di reclusione. Pene comprese tra uno e due anni ad altri quattro imputati, tra cui due anestesisti, mentre a Regione e pazienti sono stati riconosciuti risarcimenti per centinaia di migliaia di euro.