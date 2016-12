13:36 - Saranno gli avvocati Franco Coppi e Filippo Dinacci a difendere il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al processo d'Appello sul caso Ruby che si aprirà il 20 giugno a Milano. Coppi entra di nuovo a far parte del pool legale di Berlusconi al posto di Niccolò Ghedini e Piero Longo che, essendo indagati nell'inchiesta "Ruby ter", per questione di opportunità non saranno in aula.