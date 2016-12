01:03 - Due anziani di 75 e 79 anni sono rimasti leggermente intossicati a seguito di un incendio scoppiato in un appartamento in via Alcuino 1, a Milano. Secondo i vigili del fuoco, il rogo sarebbe divampato a causa del corto circuito di una lavatrice. I due inquilini sono stati trasportati all'ospedale Niguarda per un controllo. Lo stabile non ha subito danni strutturali.