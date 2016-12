00:26 - Un incendio è divampato in uno stabile in zona San Siro, a Milano. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, le fiamme hanno coinvolto il terzo e il quarto piano di un palazzo di via Gavirate. Alcuni condomini sono stati evacuati in via precauzionale. Non ci sono feriti né persone intossicate dal fumo. Ancora da accertare le cause del rogo, così come le condizioni di agibilità del palazzo.