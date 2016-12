16:38 - Un uomo di 80 anni ha perso la vita in un incendio divampato all'interno di una mansarda al sesto piano di un palazzo della periferia ovest di Milano, al civico 26 di viale Certosa. Nel rogo sono anche rimaste intossicate due persone, trasportate all'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Non sono in gravi condizioni. Ancora incerte le cause dell'incendio.