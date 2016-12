Ritrovato uomo sparito nel Serio

23:00 - E' stato ritrovato vivo, dopo circa sei ore di ricerche, l'uomo che risultava disperso nelle acque del Serio ad Alzano. L'allarme era stato lanciato quando, nei pressi del fiume, è stata trovata l'auto dell'uomo, un artigiano di 50 anni residente in zona. Era andato al lavoro ieri, poi di lui non s'era saputo più nulla. L'uomo era a riva, poco distante. I carabinieri lo hanno accompagnato in caserma per ricostruire l'accaduto.