Riscuote 7 mln di tasse per comprare cavalli e ranch: arrestato dalla guardia di finanza

13:38 - Ha riscosso dagli enti locali 7 milioni di euro in tasse, ma invece di versarli li ha utilizzati per fini personali: viaggi, auto di lusso, cavalli da rodeo di due ranch, uno nel Varesotto e l'altro negli Stati Uniti. Con queste accuse il presidente di una società di riscossione tributi è stato arrestato dalla guardia di finanza di Lecco.

Il riscossore, 65 anni, a partire dal 2008 ha illecitamente stornato parte dei tributi che derivavano dalle affissioni pubblicitarie destinandole alle sue spese personali. Le investigazioni dei finanzieri sono scattate in seguito a una verifica fiscale avviata nei confronti di una società pubblicitaria.



L'indagine delle Fiamme gialle - Seguendo il flusso di denaro tra: committente la pubblicità, concessionaria, società di affissione e società di riscossione tributi, tutto sembrava nella norma. Però, in seguito al riscontro tra la documentazione bancaria e le scritture contabili della società di riscossione, è emerso che il presidente aveva acceso due conti correnti in altrettanti istituti di credito, intestandoli formalmente alla società di riscossione ma dimenticando di farli confluire nella contabilità ufficiale.



L'unico soggetto che risultava avere facoltà di operare su questi rapporti era proprio il presidente, che ha utilizzato sette milioni per scopi privati: acquisto di automobili di lusso, viaggi, ristrutturazioni edilizie di appartamenti intestati a familiari, lingotti d'argento e monete d'oro.



Cavalli, che passione - E poi dedicava quei soldi al suo grande hobby di allevare cavalli da rodeo. Infatti un milione e mezzo di euro è stato destinato a due ranch di sua proprietà (uno in Italia l'altro negli Stati Uniti) proprio per i suoi animali preferiti. Sottoposti a sequestro denaro contante, lingotti d’argento e monete d’oro per un valore di oltre 100 mila euro.