11:25 - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi sarà ricevuto in giornata da Papa Francesco in una visita strettamente privata e familiare. Lo spiegano fonti governative dopo l'anticipazione dell'incontro da parte di alcuni organi di stampa. Le medesime fonti comunque non confermano che, al di là del colloquio strettamente privato, ci possano essere alcuni temi legati alla stretta attualità.