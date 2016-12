Rapinatore goloso a Trezzo sull'Adda, prima dell'incasso pretende il kebab

16:01 - Ieri sera all'"Istanbul Turkish Kebab" di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, il 26enne E.S. è entrato brandendo un taglierino contro il titolare, un turco di 44 anni. Il rapinatore ha prima preteso gli fosse confezionato tutto il kebab disponibile. Solo in seguito ha richiesto il contenuto della cassa.

Fermato con l'appetitosa refurtiva - Il ghiotto rapinatore è stato fermato poco dopo dai carabinieri, chiamati da un cliente del locale. E' stato beccato mentre cercava di allontanarsi a piedi con il sacchetto di kebab ancora fumante tra le mani.