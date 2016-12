Ragazza morta in un dirupo il fidanzato dimesso dall'ospedale

08:13 - Emanuele Casula, il fidanzato della cameriera 23enne Veronica Balsamo trovata morta il 24 agosto ai piedi di un dirupo a Roncale, in Valtellina, è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa a Grosotto, in provincia di Sondrio. Il giovane, nei cui confronti non sono stati emessi provvedimenti restrittivi, continua a non ricordare quanto accaduto.

Il 18enne apprendista saldatore continua a ribadire di non rammentare che cosa sia successo prima che si allontanasse a forte velocità da quel dirupo nel quale è stata trovata la fidanzata e si schiantasse in auto. E nonostante gli interrogatori da parte dei carabinieri, il giovane, ancora sotto shock, parla poco ed è confuso. La settimana prossima potrebbe però essere convocato in Procura per rispondere alle domande degli inquirenti che tentano di far luce sulla misteriosa morte della ragazza.