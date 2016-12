Provincia Lecco:insegne pubblicitarie, canone più costoso per fare cassa

12:52 - La Provincia di Lecco raddoppia il canone applicato sulle insegne pubblicitarie lungo le strade per estinguere i mutui in vista della chiusura dell'ente. A denunciarlo sono diversi commercianti ai quali sono state recapitate ingiunzioni di pagamento retroattivo fino a 2mila euro ad azienda.

L'assessore provinciale Ennio Fumagalli spiega che si tratta di una misura realizzata allo scopo di "regolamentare la realtà, spesso caotica, della cartellonistica e dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali", mentre le imprese sottolineano di aver già corrisposto i relativi canoni ai Comuni.



Alla Provincia aggiungono poi che i fondi raccolti "saranno utilizzati per l'estinzione anticipata dei mutui e per compensare parzialmente gli elevati tagli alle risorse e ai trasferimenti statali subiti in questi ultimi anni".



Protesta il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, che parla di una "presa in giro vergognosa". "E' una situazione inaccettabile - dice - che denunciamo con forza e che non intendiamo subire in silenzio".