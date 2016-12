23 giugno 2014 Prometteva guarigioni in cambio di sesso Milano, santone condannato a 5 anni Ulrik Andersen sosteneva di "essere in grado di trasmettere l'amore di Dio attraverso rapporti non protetti". E' stata la stessa vittima, una donna di 30 anni affetta da una grave malattia, a denunciare gli episodi di violenza Tweet google 0 Invia ad un amico

19:33 - Prometteva la guarigione in cambio di prestazioni sessuali, sostenendo di "essere in grado di trasmettere l'amore di Dio attraverso rapporti non protetti". Un uomo originario della Danimarca ma residente nel Milanese è stato condannato a 5 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata e lesioni. La vittima era una donna di 30 anni, affetta da una grave malattia genetica. Le violenze sono avvenute dalla fine del 2011 fino al luglio 2012.

Ulrik Andersen, residente a Trezzano sul Naviglio, aveva convinto la 30enne delle sue capacità di guarigione. Il santone era stato arrestato il 6 novembre 2013. A denunciare gli episodi era stata la stessa vittima, convinta dalla sorella e da un'amica, con cui si era confidata. Il pm Luca Gaglio aveva chiesto per lui una condanna a 6 anni di carcere.