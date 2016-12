Processo Ruby, attesa per oggi la sentenza d'appello per Berlusconi

10:44 - E' attesa per le 13 la sentenza del processo d'appello sul caso Ruby in corso a Milano e nel quale Silvio Berlusconi è imputato per concussione e prostituzione minorile. I giudici sono entrati in camera di consiglio dopo brevi repliche di accusa e difesa. Il pg aveva chiesto la conferma dei 7 anni inflitti in primo grado.

In primo grado il leader di Forza Italia era stato condannato a sette anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.



La difesa chiede la completa assoluzione - La difesa di Berlusconi, con i professori Franco Coppi e Filippo Dinacci, ha chiesto l'assoluzione per insussistenza dei fatti contestati, ma punta anche su tutta una serie di questioni processuali, tra cui l'inutilizzabilità delle intercettazioni, che potrebbero portare all'annullamento o alla riforma della sentenza del Tribunale.



La ricostruzione del pg - Venerdì scorso, nel chiedere la conferma della sentenza dei giudici della quarta sezione penale emessa poco più di un anno fa, il 24 giugno 2013, il pg De Petris era partito dalla ricostruzione dell'ormai famosa notte in Questura tra il 27 e il 28 maggio del 2010, quando la 17enne Ruby, portata in via Fatebenefratelli perché sospettata di furto, venne rilasciata dopo una telefonata dell'ex premier e affidata all'allora consigliere regionale Nicole Minetti.



Secondo il pg, Berlusconi avrebbe fatto pressioni sul capo di Gabinetto della Questura, Pietro Ostuni, e "a cascata" sul funzionario Giorgia Iafrate, al punto da "ordinare" loro con una "minaccia implicita", e intimidendoli, la consegna della giovane marocchina.



Quanto al reato di prostituzione minorile, poi, per il pg "è certa l'attività di meretricio della minorenne" a Villa San Martino, tra il settembre 2009 e il maggio 2010, e anche altrove. Per la difesa, invece, la condanna di primo grado è basata solo su "opinioni" e su "congetture che servono solo a puntellare prove inesistenti". Nei confronti di Ostuni ci fu solo una "mera sollecitazione" e poi, secondo i legali, c'è un "dato insuperabile": la stessa Ruby ha sempre negato di aver fatto sesso con l'allora presidente del Consiglio.



I possibili scenari in caso di condanna - Se dovesse arrivare la conferma dei 7 anni, o comunque una condanna a una pena più bassa, e il verdetto poi dovesse reggere anche in Cassazione (l'udienza potrebbe tenersi tra l'estate e l'autunno 2015), per Berlusconi, in base alla legge, "rivivrebbero" anche i tre anni della sentenza Mediaset cancellati dall'indulto. Rischia in ipotesi, dunque, un cumulo pena delle due sentenze di 10 anni. Pena che, in base all'articolo 47 ter del codice di procedura penale, avrebbe la possibilità di scontare in detenzione domiciliare e non in carcere, perché ultrasettantenne.