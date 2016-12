Pirata travolge e uccide un 77enne Milano, si era comprata la patente

13:39 - Ha travolto con la sua auto un 77enne, uccidendolo, e non si è fermato a prestare soccorso. Un 37enne, del Bangladesh, si è presentato ai carabinieri di Cernusco sul Naviglio ed è stato denunciato per omicidio colposo, omissione di soccorso e guida senza patente. L'incidente è avvenuto a Cologno Monzese. Il pensionato è giunto al San Raffaele in gravi condizioni ed è morto poco dopo il ricovero. Il 37enne si era comprata la patente.

Residente nel paese alle porte del capoluogo lombardo, il 77enne stava attraversando la strada quando è stato investito. Secondo alcuni testimoni, è sbalzato di una decina di metri riportando lesioni fatali.



Alcuni automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena, hanno telefonato al 112 e atteso i soccorsi. Inutile la corsa al vicino ospedale San Raffaele.



Grazie alle segnalazioni, gli investigatori sono riusciti a individuare il proprietario della vettura coinvolta. I militari si sono presentati sul luogo di lavoro del 37enne e hanno parlato col titolare della ditta, un italiano. L’imprenditore ha poi contattato il suo dipendente e l’ha convinto a presentarsi alla caserma dei carabinieri di Cernusco sul Naviglio.



Patente comprata - L'investitore, operaio agricolo, era senza patente in quanto il documento gli era stato sequestrato nel 2012, insieme ad altre 120 patenti, perché ottenute illegalmente. L'uomo aveva infatti pagato per ottenere la licenza di guida, rilasciata grazie a un giro tra nove funzionari della motorizzazione di Milano e sei proprietari di scuole guida, tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata a reati contro la Pubblica Amministrazione, corruzione in atti d'ufficio e falso ideologico, nell'ambito della maxi inchiesta "Easy Rider".