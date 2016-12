Pirata investe bimbo e fugge, preso

20:17 - Ha investito un bambino di due anni che attraversava la strada sulle strisce pedonali in compagnia della madre e poi è fuggito. L'incidente è avvenuto a Cesano Boscone, nel Milanese. Il piccolo è rimasto gravemente ferito e ha un forte trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il pirata è stato rintracciato poco dopo da carabinieri e vigili urbani.

L'investitore sarebbe un giovane di Buccinasco. I carabinieri e la polizia locale lo hanno individuato grazie alle informazioni fornite da alcuni testimoni. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda. L'incidente è accaduto in via Roma, di fronte a una pizzeria dove lavora il padre del bambino.



Secondo quanto ricostruito, il bambino sarebbe scappato dal controllo della madre subito dopo essere sceso dal passeggino e in quel momento sarebbe sopraggiunta la vettura il cui conducente è fuggito per poi essere rintracciato. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori che decideranno se arrestarlo o denunciarlo.