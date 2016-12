12:29 - Un pensionato, Andrea Alberti, 86 anni, è stato ucciso con cinque coltellate nella sua casa a Saronno, in provincia di Varese. A chiamare i soccorsi è stato il figlio Luca, 45 anni, che si trovava nell'appartamento quando sono intervenuti i carabinieri. L'uomo, pregiudicato che viveva insieme al padre, è stato arrestato dopo un lungo interrogatorio durante il quale ha confessato il delitto: i due litigavano di frequente, spesso per motivi economici.

Quando sono entrati nell'appartamento in via Santuario, poco dopo le 20 di martedì, i carabinieri hanno trovato il corpo della vittima riverso a terra in una pozza di sangue. Vicino al corpo si trovava il figlio Luca, che non ha saputo fornire spiegazioni sull'episodio. Secondo gli accertamenti dal medico legale, il pensionato è stato colpito con cinque coltellate, una delle quali, alla spalla destra, ha reciso un'arteria provocando la morte dell'anziano.



Padre e figlio vivevano insieme (la madre è morta alcuni anni fa) in un condominio di fronte al santuario cinquecentesco della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno ma, secondo i vicini, i due non erano in buoni rapporti. I litigi si susseguivano frequenti, anche a causa delle condizioni di salute dell'anziano (che da 14 anni soffriva di Alzheimer) e le discussioni spesso erano provocate da motivi economici: Luca Alberti, disoccupato, forse con problemi legati all'alcol, viveva grazie ad alcuni lavori saltuari e alla pensione del padre.