Pedofilia, pediatra arrestato a Milano Accusato di violenza su un dodicenne

17:13 - Un medico pediatra di 54 anni è stato arrestato dalla polizia, a Milano, per violenza sessuale su un paziente di 12 anni. L'uomo è inoltre accusato di detenzione e produzione di materiale pedopornografico e atti persecutori per aver tempestato di sms la sua vittima.

L'uomo arrestato lavora in una clinica del centro di Milano che è risultata estranea ai fatti. Si sospetta che il medico abbia abusato anche di altri pazienti. Gli agenti lo hanno sottoposto a fermo dopo la denuncia dei genitori del bambino, che era stata presentata a fine marzo.



Il piccolo era in cura dal professionista in qualità di psicoterapeuta, nonostante il medico non avesse tale specializzazione.



Dall'ordinanza del gip di Milano Paolo Guidi emerge che il pediatra avrebbe anche filmato e fotografato gli abusi sessuali nei confronti del bambino. Nelle perquisizioni, i poliziotti hanno anche trovato sopra il letto, in casa del medico, alcuni bambolotti, mentre sotto il cuscino c'erano fotografie pedopornografiche che ritraevano il bambino.