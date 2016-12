Pavia, albanese accoltellato a morte durante una lite

11:19 - Omicidio nel Pavese. Un 23enne albanese è stato ucciso a Broni da un vicino di casa, con una coltellata al petto, dopo una violenta lite. Il giovane, Novi Kacorri, è stato colpito in un palazzo di piazza Italia ed è poi stato trasportato d'urgenza al vicino ospedale di Stradella (Pavia), ma nonostante le cure ricevute è morto per la gravissime ferite riportate. Il vicino che lo ha accoltellato è fuggito.

I carabinieri sono sulle sue tracce. Si sta cercando anche di ricostruire il movente dell'aggressione. Da quanto si appreso, i due avrebbero discusso per una vecchia questione che da tempo aveva inasprito i loro rapporti, ma è un particolare sul quale stanno indagando i carabinieri.



Dopo aver ferito Kacorri, il vicino è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce. I carabinieri l'hanno cercato per tutta la notte a Broni (Pavia) e nelle colline dell'Oltrepo.



Dopo essere stato accoltellato Novi Kacorri e' stato subito soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Stradella (Pavia). Ma nonostante le cure ricevute dai medici, il 23enne albanese è morto per le gravissime ferite riportate. I carabinieri hanno già sentito la fidanzata e la sorella del giovane ucciso, per cercare di ricostruire i rapporti tra la vittima e il suo assassino.