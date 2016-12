Papa Francesco chiama nonna Emilia: "Grazie per la sciarpa, preghi per me"

15:08 - Il Pontefice trova il tempo di fare una telefonata anche durante la Settimana Santa, già fitta di impegni liturgici e riti pasquali. Stavolta la fortunata destinataria della chiamata papale è nonna Emilia Orlandi, più nota a Roncola di Treviolo come nonna Emilì. Come racconta BergamoNews, la 102enne aveva spedito a Bergoglio una sciarpa di lana bianca da lei confezionata con cura e filato pregiato. Il parroco si era occupato della spedizione e il dono ha effettivamente raggiunto il Vaticano. Giovedì pomeriggio l'inatteso squillo: "Sono Papa Francesco, signora Emilia come sta? Volevo ringraziarla per la sciarpa che mi ha mandato. È bellissima. Preghi per me, e per i due Papi che presto saranno santi".

Inizialmente incredula, nonna Emilia ha poi riconosciuto Francesco: "Non ho più avuto parole, ho sentito la sua voce e mi sembrava di essere lì, accanto a lui, proprio come quando parla in Piazza San Pietro, io lo guardo sempre alla televisione. Dopo questa telefonata posso anche morire felice. Ma mi raccomando, ho detto dopo".